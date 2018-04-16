Турция продолжит сотрудничество с РФ и Ираном по Сирии 

Анкара не намерена отказываться от сотрудничества с Россией и Ираном по Сирии, несмотря на то, что руководство Турции поддержало недавние авиаудары США и их союзников по территории арабской республики. С таким заявлением выступил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг.
"Наша политика служит правому делу. Исходя из этого, мы выбираем страны, с которыми намерены действовать вместе. Кто на стороне правды, с тем мы и будем. Если это будет служить интересам нашей политики по Сирии, мы будем действовать как с США, так и с Россией и Ираном", — сказал Боздаг в эфире турецкого телевидения.
Ранее в понедельник французский президент Эммануэль Макрон заявил, что удары США, Франции и Великобритании по Сирии, которые были нанесены 14 апреля, разделили Россию и Турцию.
Напомним, в минувшую субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет.