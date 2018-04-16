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Россия не будет затягивать с ответом на санкции США
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

В МИД заявили, что Россия не будет затягивать с ответом на санкции США 

RT на русском 1 час назад
Россия не будет затягивать с вопросом принятия законопроекта об ответных мерах на санкции США, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий», — цитирует РИА Новости дипломата.
По его словам, в МИД видят «потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично».
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин в понедельник, 16 апреля, объявит об очередных антироссийских санкциях, которые коснутся компаний, связанных с президентом Сирии Башаром Асадом.
13 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций внесли проект закона, который предусматривает принятие мер в ответ на антироссийскую политику США.
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