WSJ: Трамп предлагал нанести удар по российским и иранским объектам в Сирии 

Президент США Дональд Трамп рассматривал несколько вариантов нанесения ударов по Сирии, в том числе он предлагал ударить по российским и иранским объектам в этой стране, передает «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным источник издания, глава Пентагона Джеймс Мэттис предложил Трампу три варианта удара по Сирии. Наиболее консервативный варианты предполагал удар по небольшому количеству целей, которые были якобы связаны с разработкой химического оружия в Сирии. Еще один сценарий предполагал, что число таких объектов должно было быть увеличено, а удары также должны были наноситься по командным пунктам сирийской армии. Самый радикальный вариант операции подразумевал удар по российским ПВО — он должен был подорвать военный потенциал сирийского государства.
Источники WSJ отметили, что сам Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность нанести удар по иранским и российским объектам на территории страны, если это необходимо для уничтожение сирийской военной техники. Против такого сценария выступил Мэттис — он предупредил об опасности ответных действий. В результате американский президент остановился на «гибридном варианте», включавшим в себя удар 100 крылатых ракет по «химическим объектам» в Сирии.
Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии в связи с якобы применением сирийскими властями химического оружия в городе Дума. По данным Минобороны России всего было выпущено 103 ракеты, 71 из которых ПВО Сирии удалось сбить.