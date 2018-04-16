WSJ: Трамп предлагал нанести удар по российским и иранским объектам в Сирии

По данным источник издания, глава Пентагона Джеймс Мэттис предложил Трампу три варианта удара по Сирии. Наиболее консервативный варианты предполагал удар по небольшому количеству целей, которые были якобы связаны с разработкой химического оружия в Сирии. Еще один сценарий предполагал, что число таких объектов должно было быть увеличено, а удары также должны были наноситься по командным пунктам сирийской армии. Самый радикальный вариант операции подразумевал удар по российским ПВО — он должен был подорвать военный потенциал сирийского государства.

Источники WSJ отметили, что сам Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность нанести удар по иранским и российским объектам на территории страны, если это необходимо для уничтожение сирийской военной техники. Против такого сценария выступил Мэттис — он предупредил об опасности ответных действий. В результате американский президент остановился на «гибридном варианте», включавшим в себя удар 100 крылатых ракет по «химическим объектам» в Сирии.