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Трамп заявил, что ни одну из выпущенных по Сирии ракет не сбили
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Трамп заявил, что ни одну из выпущенных по Сирии ракет не сбили 

РИА Новости 36 минут назад
РИА НОВОСТИ. ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ВСЕ ВЫПУЩЕННЫЕ ПО СИРИИ РАКЕТЫ ДОСТИГЛИ СВОИХ ЦЕЛЕЙ, НИ ОДНА НЕ БЫЛА СБИТА
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