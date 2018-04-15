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«Ъ»: Хантсман направил в МИД РФ предупреждение о новых санкциях США
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«Ъ»: Хантсман направил в МИД РФ предупреждение о новых санкциях США 

ТАСС 19 минут назад
ТАСС, 15 апреля. Посол США в России Джон Хантсман направил в российский МИД письмо, в котором рассказал о подготовке Вашингтоном новых санкций в отношении РФ. Об этом в воскресенье сообщила газета «Коммерсантъ».
По ее данным, причиной дополнительных ограничений станет «поддержка сирийского режима»: США недовольны, что Москва помогает сирийскому президенту Башару Асаду.
Как пишет газета, в письме Хантсман также объяснил российской стороне мотивы субботнего удара США, Франции и Великобритании по Сирии.
6 апреля Вашингтон ввел санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Как заявил в ответ МИД РФ, Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа.
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