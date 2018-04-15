«Ъ»: Хантсман направил в МИД РФ предупреждение о новых санкциях США

По ее данным, причиной дополнительных ограничений станет «поддержка сирийского режима»: США недовольны, что Москва помогает сирийскому президенту Башару Асаду

Как пишет газета, в письме Хантсман также объяснил российской стороне мотивы субботнего удара США, Франции Великобритании по Сирии

6 апреля Вашингтон ввел санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Как заявил в ответ МИД РФ, Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа.