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Асад: Для восстановления экономики Сирии нужно $400 млрд
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Асад: Для восстановления экономики Сирии нужно $400 млрд 

Мир24 19 минут назад
По оценкам президента Сирии Башара Асада, для восстановления экономики страны нужно $400 млрд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора группы по связям Госдумы и парламента Сирии Дмитрия Саблина.
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