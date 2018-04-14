Администрация США: мы хотим общаться с Россией

"Россия может сыграть значительную роль — и к добру, и не к добру, и не только на Ближнем Востоке. Мы хотим общаться с Россией, чтобы это общение привело к большей стабильности и безопасности в мире, в том числе на Ближнем Востоке. Но это должно быть двусторонним, это не должно быть только желанием США, Россия должна ответить действиями [на желание сотрудничества]", — сказал представитель администрации во время брифинга.

Ранее посол США в России заявлял, что Вашингтон связался с Москвой перед ударом по Сирии . Также он не увидел конфликта между сверхдержавами.

Франция. Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе . К ним также присоединились Великобритания