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Администрация США: мы хотим общаться с Россией
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Администрация США: мы хотим общаться с Россией 

Газета.Ru 49 минут назад
Представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты хотят продолжать контакты с Россией и ждут встречных действий с российской стороны, передает РИА «Новости».
"Россия может сыграть значительную роль — и к добру, и не к добру, и не только на Ближнем Востоке. Мы хотим общаться с Россией, чтобы это общение привело к большей стабильности и безопасности в мире, в том числе на Ближнем Востоке. Но это должно быть двусторонним, это не должно быть только желанием США, Россия должна ответить действиями [на желание сотрудничества]", — сказал представитель администрации во время брифинга.
Ранее посол США в России заявлял, что Вашингтон связался с Москвой перед ударом по Сирии. Также он не увидел конфликта между сверхдержавами.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
"Газета.Ru" следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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