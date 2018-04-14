Ещё
Хантсман: США заранее предупредили РФ о ракетном ударе по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хантсман: США заранее предупредили РФ о ракетном ударе по Сирии 

Банки.ру 57 минут назад
Вашингтон связался с Москвой перед ракетными ударами в Сирии, чтобы предотвратить возможные жертвы среди российских военных и гражданского населения, заявил посол США в России Джон Хантсман в видеообращении, опубликованном в Twitter посольства.
«Прежде чем предпринять какие-то действия, США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения. Все цели, выбранные для поражения, однозначно являются частью нелегальной программы разработки химического оружия, развернутой президентом Асадом (президентом Сирии Башаром Асадом. — Прим.ред.)», — отметил он.
По словам Хантсмана, военная операция в Сирии не являются частью конфликта России и США. «Речь не идет о конфликте между сверхдержавами. Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда», — пояснил посол.
Хантсман добавил, что США надеются на сотрудничество с Россией по Сирии. «Мы ждем, что российское правительство вместе с мировым сообществом осудит ужасающие действия режима Асада и поможет сделать так, чтобы ужас, который пережили в городе Дума, не повторился», — заключил он.
Заявление посла США о ситуации в Сирии pic.twitter.com/Ehhbi0rzoD — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 14 апреля 2018 г.
Банки.ру: последние новости
Рубль усилил рост после заявлений Трампа о Сирии США, Франция и Великобритания начали военную операцию против Сирии Посол РФ: удар по Сирии не останется без последствий
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США436
Москва назвала истинную цель удара по Сирии277
«Россию ждет розовый понедельник»36
Российские истребители поднялись в небо Сирии790
«Оскорбление президента России неприемлемо»393
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение