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Верховный лидер Ирана в ярости прокомментировал удары Запада по САР
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Верховный лидер Ирана в ярости прокомментировал удары Запада по САР 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
В субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя ракетные удары Запада по Сирии, назвал глав США, Франции и Великобритании преступниками.
Так, Хаменеи заявил, что «нападение на Сирию является преступлением, а президенты США и Франции и премьер-министр Великобритании — преступники», передает ТАСС со ссылкой на агентство «Тасним».
Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.
В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии. При этом в США осудили решение Трампа.
Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.
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