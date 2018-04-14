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Появилось видео работы ПВО над Дамаском после ударов Запада
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Появилось видео работы ПВО над Дамаском после ударов Запада 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Сети появилось видео, на котором запечатлена работа ПВО над Дамаском после ракетных ударов США, Великобритании и Франции.
Видео приводит YouTube-канал «RT на русском».
Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.
В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии. При этом в США осудили решение Трампа.
Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.
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