Сирия отбивалась от атаки буками

Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух — земля" по военным и гражданским объектам в Сирии . Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух — земля", — сказали в ведомстве.

оборонном ведомстве уточнили, что системы сирийской противовоздушной обороны сбили значительную часть ракет на подлете к целям.

"В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", — сказали в министерстве.

Как отмечается, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

В Минобороны уточнили, что подразделения ПВО РФ в Сирии не применялись для отражения ракетного удара.

Ранее президент США Дональд Трамп , объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать [президента Сирии Башара] Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума . При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

Сообщения о применении химического оружия в городе Дума распространял ряд НПО, в том числе "Белые каски" про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию.