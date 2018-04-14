Лидер демократов в Сенате призвал Трампа не ввязывать США глубже в конфликт в Сирии

Начало операции застало его в полете, информировала телекомпания CNN. «Точечная и ограниченная по времени акция, предназначенная для наказания Асада [президента Сирии Башара Асада ], уместна. Однако администрации [президента США Дональда Трампа ] следует быть осторожной, чтобы не ввязать нас в еще более крупную и затяжную войну», — предупредил Шумер.

Более года назад лидер демократов счел верным решение Трампа нанести удар крылатыми ракетами по военному объекту в Сирии. Тогда Шумер выступил за формирование Вашингтоном более последовательной стратегии в отношении Сирии.