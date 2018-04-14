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Лидер демократов в Сенате призвал Трампа не ввязывать США глубже в конфликт в Сирии
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Лидер демократов в Сенате призвал Трампа не ввязывать США глубже в конфликт в Сирии 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля, /ТАСС/. Удары по Сирии, нанесенные США вместе с Францией и Великобританией в пятницу вечером, допустимы, но не должны заставить Вашингтон глубже увязнуть во внутреннем вооруженном конфликте в этой стране. Такое мнение высказал в заявлении лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер.
Начало операции застало его в полете, информировала телекомпания CNN. «Точечная и ограниченная по времени акция, предназначенная для наказания Асада [президента Сирии Башара Асада], уместна. Однако администрации [президента США Дональда Трампа] следует быть осторожной, чтобы не ввязать нас в еще более крупную и затяжную войну», — предупредил Шумер.
Более года назад лидер демократов счел верным решение Трампа нанести удар крылатыми ракетами по военному объекту в Сирии. Тогда Шумер выступил за формирование Вашингтоном более последовательной стратегии в отношении Сирии.
В начале апреля 2017 года по приказу президента США по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс были выпущены 59 крылатых ракет «Томагавк». Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля того же года химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.
ТАСС: последние новости
Военная операция США, Франции и Великобритании в Сирии. Хроника событий Минобороны РФ: США и союзники выпустили по Сирии более 100 ракет Лидер демократов в Сенате призвал Трампа не ввязывать США глубже в конфликт в Сирии
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