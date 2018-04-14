Сирийская оппозиция назвала фарсом ракетную атаку США

Великобритании и Сирийская оппозиция недовольна совместным ракетным ударом США Франции по военным объектам на территории республики. Об этом говорится на странице Agence France-Presse в Twitter.

В оппозиции считают, что пока президент Сирии Башар Асад остается у власти, все действия западных стран являются фарсом.

Какая политическая сила страны сделала такое заявление, не уточняется.

Ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция провели совместную операцию, атаковав как военные, так и гражданские объекты на территории Сирии. Всего с морских и воздушных носителей было выпущено более 100 крылатых ракет. Сирийские военные утверждают, что им удалось сбить большинство ракет на подлете к целям. Сведений о погибших не поступало.