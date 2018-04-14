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В Госдуме сравнили удар Запада по Сирии с театральной постановкой
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

В Госдуме сравнили удар Запада по Сирии с театральной постановкой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что удар западной коалиции по Сирии напоминает театральную постановку.
"Весь этот удар западной коалиции по Сирии напоминает театральную постановку. Президент США выступает в СМИ о начале удара, все знают время удара и цели, Сирия заблаговременно эвакуировали всех и всё из зоны удара. Итог — ноль пострадавших и минимум ущерба", — написал Лебедев в Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
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