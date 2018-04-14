В Госдуме оценили влияние удара западных стран по Сирии на отношения с РФ

Ранее Франция, США и Великобритания заявили, что нанесли удар по Сирии.

"Это не играет на пользу выстраиванию конструктивных отношений, вот эти шаги, которые предприняли вместе с США Великобритания и Франция", — заявил Швыткин РИА Новости, говоря о действиях стран в Сирии.

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