Мэттис: США, Великобритания и Франция атакуют объекты, связанным с химоружием в Сирии 

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Вашингтон, Лондон и Париж наносят удары по объектам в Сирии, связанным с производством химического оружия. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Ранее сегодня президент Трамп дал приказ американским военным осуществить операции совместно с нашими союзниками, чтобы уничтожить мощности сирийского режима по разработке и производству химического оружия, " — сказал он. «Сегодня вечером Франция, Соединенное Королевство и США приняли решительные меры по нанесению ударов по инфраструктуре, связанной с химическим оружием», — добавил Мэттис.