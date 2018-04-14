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Минобороны докладывает всю оперативную обстановку президенту РФ
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Минобороны докладывает всю оперативную обстановку президенту РФ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Министерство обороны РФ докладывает всю оперативную обстановку по Сирии президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщает «Россия 24» по ссылкой на оборонное ведомство.
Как сообщает ТАСС, главе государства докладывает обстановку министр Сергей Шойгу.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о том, что США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» по военным и гражданским объектам в Сирии. Системы сирийской ПВО сбили значительную часть ракет на подлете к целям. Министерство иностранных дел Сирии назвало актом агрессии и нарушением международного права ракетно-бомбовый удар США, Великобритании и Франции по своей территории.
Страны Запада нанесли удар по Сирии в момент, когда она получила шанс на мирное будущее. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, атака была сделана в целях поддержать статус мировых гегемонов.
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