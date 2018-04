Трамп с орфографической ошибкой намекнул на незаконность назначения Мюллера

" (Экс-глава ФБР Джеймс Коми незаконно передал секретные документы прессе, чтобы создать специальный совет (имеется в виду «специальный прокурор», в английском эти слова созвучны, и Трамп не в первый раз их путает)? Следовательно, работа спецпрокурора была запущена на основе незаконного действия? Все же понимают, что это значит?" — написал Трамп в Twitter.

Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп еще в декабре 2017 года хотел уволить спецпрокурора Роберта Мюллера , который занимается расследованием приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы. В Белом доме заявили, что Трамп не собирается увольнять спецпрокурора и позднее уточнили, что президент имеет на это право.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы . В 2016 году в период избирательной кампании в США Коми оказался в центре скандала, когда расследовал деятельность экс-госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон . Первоначально ФБР не нашло преступного умысла в том, что Клинтон использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Но незадолго до выборов расследование возобновили по вновь открывшимся обстоятельствам. Позднее Клинтон говорила, что в том числе такие действия ФБР привели к ее поражению.

James Comey illegally leaked classified documents to the press in order to generate a Special Council? Therefore, the Special Council was established based on an illegal act? Really, does everybody know what that means?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 апреля 2018 г.

Трамп, вступив в полномочия президента, оставил Коми в должности, но в мае 2017 года уволил, назвав «неэффективным руководителем». Противники главы государства связывали это с расследованием о «вмешательстве России» в выборы в США и «российских» связях окружения Трампа, которое вело ФБР. Сам Коми позднее говорил, что Трамп просил его о преданности в контексте этого расследования.