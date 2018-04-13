Трамп отнекивается от «золотого дождя»: экс-директор ФБР написал скандальную книгу

А таблоиды «нашли» у президента США внебрачного ребенка

Скандальный флер, окутывающий президента США Дональда Трампа , что ни день, то делается все интереснее. На днях сотрудники ФБР провели обыск у его адвоката Майкла Коэна — в том числе в связи с выплатой крупной суммы порнозвезде Сторми Дэниэлс, утверждавшей, что в прошлом она состояла в связи с Трампом. А теперь в прессу попали фрагменты книги бывшего директора ФБР Джеймса Коми «A Higher Loyalty». Экс-глава спецслужбы в выражениях не стесняется, называя хозяина Белого дома «боссом мафии».

Трамп «живет в коконе альтернативной реальности», в которую пытается втянуть окружающих, говорится в тех фрагментах книги Коми, которые попали в СМИ. «Ложь в больших и малых делах во имя лояльности, которая ставится выше морали и правды», — так экс-глава ФБР пишет о своем президенте.

У Джеймса Коми есть все основания для того, чтобы иметь зуб на Трампа, ведь в мае 2017 года президент уволил его с поста директора Федерального бюро расследований на фоне начатого расследования предполагаемой связи трамповского избирательного штаба с Россией

Помимо жестких характеристик, которыми Коми наградил Трампа, читателей мемуаров ждут и некоторые пикантные подробности. Например, о том как после того, как главы американских спецслужб брифинговали Трампа о «российском вмешательстве» в президентские выборы-2016, Джеймс Коми остался, чтобы обсудить с новоизбранным президентом деликатную тему, широко, впрочем, обсуждавшуюся в то время: будто бы русские засняли Трампа развлекающимся с «ночными бабочками» во время его пребывания в Москве в 2013 году. Избранный глава государства быстро перебил директора ФБР. По словам Коми, Трамп «решительно отрицал эти обвинения, спрашивая — я полагал, риторически — похож ли он на парня, нуждающегося в услугах проституток. Затем он начал обсуждать случаи, когда женщины обвиняли его в сексуальных домогательствах — тему, которую я не поднимал». Коми пришлось сказать Трампу: «Мы не ведем расследования в отношении вас, сэр». И по словам автора воспоминаний, это, кажется, успокоило Трампа.

Тем не менее, судя по словам Джеймса Коми, Трампа беспокоили обвинения в его адрес насчет проституток, собранные бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом . Напомним, что утверждалось, будто находясь в одном из московских отелей, Трамп наблюдал, как «жрицы любви» мочатся на той самой кровати, на которой в свое время лежали Барак и Мишель Обамы во время визита в Россию. По словам Коми, Трамп просил его, чтобы ФБР провело расследование для доказательства лживости этих утверждений — в том числе для того, чтобы убедить супругу Меланию в том, что у него «ничего такого» не было. «Он поднял тему того, что называл „делом с золотым дождем“… добавив, что оно заботит его, если есть „хоть на один процент шанс, что Мелания подумает, что это правда“. И Трамп предлагал различные объяснения: например, 11 января 2017 года он сообщил Коми, что является гермафобом (гермафобия — боязнь микробов): „Я никак не могу разрешить людям писать друг на друга рядом со мной. Никоим образом“. По этому поводу Коми не без яда замечает, что президентский сьют был, возможно, достаточно просторным, чтобы гермафоб мог соблюдать „безопасную дистанцию“.

Ну, а тем временем издание New York Post поведало миру, что у Дональда Трампа есть внебрачный ребенок от некоей его служащей. Источником этой информации послужил бывший привратник жилого комплекса Trump World Tower на Манхеттэне Дино Саджудин. Впрочем, женщина, которая фигурирует в этой истории, факт связи с Трампом отрицает: „Все это фейк“.