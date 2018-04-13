Каддафи перед смертью предсказал будущее России и Украины

На YouTube оказалась выложена запись интервью с Каддафи, где он говорит о судьбе нашей страны. Еще в 2011 году он говорил, что между Россией и Украиной есть серьезные проблемы, которые могут со временем перерасти в нечто опасное.

По словам Каддафи, украинское правительство не желает слышать свой народ, который хочет вступления в Евросоюз и НАТО, а также независимости страны.

Кроме того, ливийский лидер говорил, что между народами России и Украины очень много близкого, и простые граждане наших стран должны объединяться.