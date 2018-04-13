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СМИ нашли у Трампа внебрачного ребенка
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СМИ нашли у Трампа внебрачного ребенка 

Уралинформбюро 53 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Экс-привратник Trump World Tower Дино Садждуин заявил, что у президента США Дональда Трампа есть внебрачный ребенок от экономки. Об этом он за 30 тысяч долларов рассказал американскому таблоиду National Enquirer, передает "Уралинформбюро".
Несмотря на то, что издание не опубликовало материал, сведения просочились в прессу.
"Я могу подтвердить, что во время службы в Trump World Tower меня инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу Трампа за ее связь с президентом, от которого она родила ребенка", — приводит слова привратника газета New York Post.
Позднее Саджуин признался, что был удивлен публикации в другой газете тех сведений, которые он под конфиденциальным соглашением передал National Enquirer.
Отмечается, что Дэвид Пекер, владелец холдинга American Media, которому принадлежит National Enquirer, дружит с Дональдом Трампом.
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