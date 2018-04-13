NBC: экс-глава ФБР обвинил Трампа в желании извлечь выгоду из вмешательства в выборы 

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Дональд Трамп и его штаб не испытывали никакого беспокойства по поводу приписываемого Москве вмешательства в выборы президента США 2016 года, но хотели преподнести это так, чтобы извлечь для себя максимальную политическую выгоду. Такое мнение, как сообщает в четверг телекомпания NBC, выразил бывший директор ФБР Джеймс Коми в своих мемуарах «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», которые выйдут в свет на будущей неделе.
По данным телекомпании, Коми, в частности, изложил свои впечатления от встречи с Трампом в январе 2017 года в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. На тот момент избранный президент США готовился вступить в полномочия. Кроме него на встрече присутствовали избранный вице-президентом Майкл Пенс, Райнс Прибэс (глава аппарата Белого дома, уволенный впоследствии) и Шон Спайсер (пресс-секретарь Белого дома, также был уволен).
Коми вспоминает, что его неприятно поразило, насколько безразлично «эта команда Трампа» говорила о вмешательстве извне в выборы 2016 года. Скорее «они обсуждали, как представить данные на этот счет так, чтобы извлечь максимальную политическую выгоду», приводит NBC выдержку из мемуаров. Их автор также обратил внимание на то, что — в отличие от своих предшественников Джорджа Буша— младшего и Барака Обамы — Трамп с командой совершенно откровенно говорили о переговорах и политической стратегии в присутствии члена разведывательного сообщества. В этом смысле, сообщает телеканал, республиканец и его окружение напомнили экс-главе ФБР членов мафиозного клана, нарочно стремящихся сделать своими сообщниками всех вокруг.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также спецпрокурор Роберт Мюллер. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.