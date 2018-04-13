NBC: экс-глава ФБР обвинил Трампа в желании извлечь выгоду из вмешательства в выборы

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Япония сконцентрирована на скорейшем вступлении в силу соглашения о ТТП без США

В Белом доме сообщили, что Трамп изучает все варианты действий касательно ситуации в Сирии

Помпео назвал Россию уникальной, но не исключительной страной, как США