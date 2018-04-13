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Трамп не исключил возврата к ТТП на «лучших, чем у Обамы» условиях
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Трамп не исключил возврата к ТТП на «лучших, чем у Обамы» условиях 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил повторного присоединения страны к соглашению по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), если условия «будут лучше», чем то, что предлагал бывший глава государства Барак Обама.
В четверг американский президент поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру и директору национального совета по экономике Ларри Кудлоу рассмотреть целесообразность переговоров по заключению нового Транстихоокеанского партнерства со странами региона.
"К Транстихоокеанскому партнерству можно присоединиться, только если соглашение будет значительно лучше, чем то, что предложил президент Обама. У нас уже есть двусторонние соглашения с шестью из одиннадцати стран (состоящих в соглашении по) ТТП, и мы работаем над тем, чтобы заключить сделку с крупнейшей из этих стран, Японией, от которой мы годами сильно страдали в плане торговли", — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.
Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) было подписано в 2016 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.
Однако в январе 2017 года президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оно было переработано и получило название CPTPP. Политические оппоненты Трампа и ряд экспертов опасаются, что выход США из партнерства усилит позиции в регионе конкурирующего Китая. Администрация Трампа заявляет, что договор в нынешнем виде невыгоден США.
Главы МИД 11 стран Азии и Америки подписали 8 марта в Чили переработанное после выхода США соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.
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