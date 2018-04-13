СМИ: Ким Чен Ын заявил Си Цзиньпину о возможности подготовить план денуклеаризации

ТОКИО, 13 апреля. / ТАСС /. Лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшейся в Пекине в конце марта встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о возможности подготовить дорожную карту процесса денуклеаризации, если США в частности дадут гарантию сохранения политической системы КНДР. Об этом сообщила в пятницу газета Tokyo Shimbun со ссылкой на источники, близкие к отношениям двух стран.

По ее сведениям, Ким Чен Ын в частности отметил, что «если США отреагируют честным образом, то [ Пхеньян ] может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после саммита между лидерами КНДР и США». Вместе с тем лидер КНДР в качестве условий для осуществления этого процесса назвал сохранение политической системы и компенсации с американской стороны.

Лидер КНДР на встрече с Си Цзиньпином также заявил, что Пхеньяну не нужно обладать ядерным оружием, если Вашингтон прекратит свою враждебную политику по отношению к нему.

Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. Поездка в КНР стала для него первым зарубежным визитом после того, как он возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.