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СМИ: Ким Чен Ын заявил Си Цзиньпину о возможности подготовить план денуклеаризации
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СМИ: Ким Чен Ын заявил Си Цзиньпину о возможности подготовить план денуклеаризации 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ТАСС
ТОКИО, 13 апреля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшейся в Пекине в конце марта встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о возможности подготовить дорожную карту процесса денуклеаризации, если США в частности дадут гарантию сохранения политической системы КНДР. Об этом сообщила в пятницу газета Tokyo Shimbun со ссылкой на источники, близкие к отношениям двух стран.
По ее сведениям, Ким Чен Ын в частности отметил, что «если США отреагируют честным образом, то [Пхеньян] может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после саммита между лидерами КНДР и США». Вместе с тем лидер КНДР в качестве условий для осуществления этого процесса назвал сохранение политической системы и компенсации с американской стороны.
Лидер КНДР на встрече с Си Цзиньпином также заявил, что Пхеньяну не нужно обладать ядерным оружием, если Вашингтон прекратит свою враждебную политику по отношению к нему.
Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. Поездка в КНР стала для него первым зарубежным визитом после того, как он возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.
Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал президенту США Дональду Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и тот его принял, отметив тогда, что она должна состояться до конца мая. В минувший понедельник Трамп уточнил, что встреча может пройти «либо в мае, либо в начале июня». По словам представителей Белого дома, место и дата встречи все еще не определены.
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