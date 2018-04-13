Трамп назвал торговую войну с Китаем «торговыми переговорами»

«Когда у вас внешнеторговый дефицит (c Китаем) достигает 500 млрд долларов, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне», — сказал президент США, тут же добавив, что «на самом деле» между странами нет торговой войны, идут «торговые переговоры».

Трамп считает, что раньше от Вашингтона эти переговоры «никто в действительности не вел», «никто ничего не делал», передает ТАСС

«Они только говорили», — заявил Трамп.

Трамп сказал, что США «помогли перестроить Китай».

«Мосты, аэропорты, вооруженные силы и все остальное, поскольку они получили от нас сотни миллиардов долларов», — заявил он.

По словам Трампа, теперь переговоры начались «по-настоящему». Президент США считает, что его страна и Китай «решат спорные вопросы справедливо». Трамп считает, что Пекин желает того же.

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил в четверг, что Пекин и Вашингтон не ведут переговоры по обострившимся торговым спорам, но Китай готов дать отпор США за односторонние действия. Китай пообещал бороться с США до победного конца.

В феврале Трамп заявил, что оставшиеся участники соглашения о Транстихоокеанском торговом партнерстве не предлагают США «лучших вариантов», чем тот, от которого Вашингтон отказался.