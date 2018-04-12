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Журналисты прервали конференцию наблюдателей ОБСЕ по выборам в Азербайджане
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Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Журналисты прервали конференцию наблюдателей ОБСЕ по выборам в Азербайджане 

РИА Новости 1 час назад
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПРЕРВАЛИ КОНФЕРЕНЦИЮ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОБСЕ ПО ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, КРИТИКУЮТ ОТЧЁТ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
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