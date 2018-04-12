Зачем Киев провоцирует Донецк на ответный огонь

Обострение ситуации в Донбассе может быть связано с попыткой Киева спровоцировать ополчение на ответный огонь во время визита в регион представителей стран Запада, цитирует РИА Новости заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина

Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские силовики утром в среду открыли огонь по Донецку , по окраинам города было выпущено более 200 мин и снарядов.

Всего за минувшие сутки зафиксировано почти 30 нарушений режима прекращения огня, ранения получили семь человек.

Стоит напомнить, новое, «пасхальное», перемирие в Донбассе вступило в силу 30 марта, но стороны уже не раз обвиняли друг друга в обстрелах.

«Перемирие в очередной раз преступно сорвано украинской стороной. Это связано с международной обстановкой, а также спланированными Киевом провокациями накануне визитов представителей стран Запада на Донбасс», — заявил Басурин.

Действительно, несмотря на так называемое «"пасхальное перемирие», ВСУ продолжают постоянный обстрел позиций ЛДНР.

О том, зачем Украине нужна непрестанная эскалация конфликта на Донбассе, зачем ВСУ обстреливают сами себя и почему в Донбассе невозможен «хорватский» сценарий рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко

— На линии фронта Донецкой Народной Республики очередное перемирие соблюдается украинской стороной условно. Наши позиции подвергаются обстрелам, как и во все предыдущие «перемирия». Такая же ситуация на линии разграничения в ЛНР?

— Я не могу сказать, что текущее — пасхальное — перемирие противник соблюдает в полном объёме. Да, есть положительные моменты, тяжёлое вооружение ВСУ сейчас почти не применяют, но регулярно обстреливают наши позиции из стрелкового вооружения, снайперская работа с украинской стороны постоянна, иногда применяют гранатомёты различных типов. За редкими исключениями, обстрелов не бывает два максимум три дня, а затем они возобновляются. Причём наблюдается тенденция, когда ВСУ обстреливают свою же территорию.

Мне часто докладывают: одни украинские военнослужащие ведут огонь по позициям, которые занимают другие украинские военнослужащие, а затем Совместный центр по координации и контролю выдаёт «информацию», якобы обстреливаем ВСУ мы…

Эта пагубная тенденция всё больше набирает обороты, поэтому сразу хочу отметить: ни СЦКК, ни международные наблюдатели информацию, которую подаёт Штаб АТО не подтверждают, но «атошники» упорно выдают в СМИ дезинформацию.

У нас очень актуальная тема — обстановка в районе мост Станица-Луганская. Мы хотели отводить оттуда все силы и средства, международными наблюдателями, которые должны верифицировать отведение вооружения, не зафиксировано ни одного обстрела на протяжении длительного времени, со стороны Народной Милиции ЛНР.

Наблюдатели подтверждают, что мы не ведём огонь, но, вопреки этому, в отчётах Штаба «АТО» мы видим «информацию» о том, что мы обстреливаем позиции украинских войск.

Зачем они это делают? Поясню, согласно рамочному решению, для отвода вооружённых сил должно пройти семь дней, и, чтобы не отводить свои формирования, ВСУ периодически, с интервалом 2−3 дня обстреливают собственные позиции.

— Все эти политтехнологические трюки применяются украинской стороной только для того, чтобы отвлечь внимание собственного населения, выставить нас злобными агрессорами, виновными во всех социально-экономических бедах «незалежної європейської держави»? Или они всё-таки готовятся к давно анонсированному наступлению по «хорватскому сценарию», оттягивая время и создавая себе наиболее благоприятные условия для «окончательной зачистки оккупированных территорий»?

— Давайте смотреть правде в глаза. Украине нужна эскалация конфликта на Донбассе. На Банковой никто не считается с людскими потерями, украинские политики на нашей и украинцев крови зарабатывают деньги. И чем больше здесь кровопролития, тем успешнее их бизнес.

Любое перемирие невыгодно ни Порошенко, ни тем олигархам, которые спонсируют эту войну, ни различным наживающимся на войне чиновникам. Неоднократно взятые в плен ВСУшники фиксировали плачевное положение на передовых позициях ВСУ.

Бойцы, сдававшиеся нам в плен, рассказывали насколько у них всё плохо со снабжением и отношением к нуждам личного состава. В то время как Киев отчитывается в поставках на фронт в полном объёме, о 100%-й всем необходимым обеспеченности подразделений ВСУ. Одни делают деньги, другие служат им средством для наживы…

Представим на минуточку, боевые действия закончились. Куда и как все жирующие на этой войне будут списывать ГСМ и другие растраченные ими материальные ресурсы? Поэтому они всячески будут стараться войну продлить.