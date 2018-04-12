Белый дом назвал Россию «злодеем»

«Мы считаем, что русские зарекомендовали себя в роли злодея. Мы надеемся, что это изменится», — сказала она, отвечая на вопрос, считают ли американские власти Россию «врагом». «России необходимо сыграть роль в определении этого», — добавила Сандерс.

Ранее 12 апреля кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что администрация президента США Дональда Трампа считает Россию «опасностью для страны», и время мягкой политики США в отношении Москвы прошло.

11 апреля Сандерс рассказала, что, по мнению Трампа, Россия причастна к химической атаке в Сирии , поскольку поддерживает президента Башара Асада и «не смогла гарантировать уничтожение Дамаском запасов химического оружия».

Минфин США 5 апреля ввел против российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний новые санкции.