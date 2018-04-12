Вассерман высказал свое мнение по поводу «умных» ракет Трампа

По мнению Вассермана, «основательный мордобой — это неплохое начало для дружбы».

Как отметил эксперт, после того, как Трамп и его консультанты получат «основательно от РФ», наступит переход к другим отношениям, но получить придется не один раз, пишет «ФАН».

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter выступил с прямой угрозой к России, призвав готовиться к хорошим, новым и «умным» американским ракетам.

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