Вассерман высказал свое мнение по поводу «умных» ракет Трампа 

Российский журналист и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна готовиться сбивать «умные» американские ракеты.
По мнению Вассермана, «основательный мордобой — это неплохое начало для дружбы».
Как отметил эксперт, после того, как Трамп и его консультанты получат «основательно от РФ», наступит переход к другим отношениям, но получить придется не один раз, пишет «ФАН».
Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter выступил с прямой угрозой к России, призвав готовиться к хорошим, новым и «умным» американским ракетам.
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