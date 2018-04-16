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МИД Ирана: удар по Сирии является примером использования США лжи в своих интересах
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МИД Ирана: удар по Сирии является примером использования США лжи в своих интересах 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Удар по Сирии, нанесённый США и их союзниками, является очередным примером того, как Вашингтон использует ложь в своих интересах, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми. Об этом сообщает Press TV.
«США показали, что предпринимают подобные действия время от времени в различных странах, основываясь на лжи и надуманных предлогах в соответствии со своей экспансионистской политикой, чтобы достичь своих целей», — заявил Касеми.
Он добавил, что все аномальные ситуации, наблюдающиеся в регионе и мире, происходят из-за ошибок Соединённых Штатов, совершённых в последние десятилетия.
Ране верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй являются преступниками.
14 апреля ВС США, Британии и Франции нанесли удар по Сирии.
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 Ещё 48 источников 
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