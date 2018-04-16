МИД Ирана: удар по Сирии является примером использования США лжи в своих интересах

Удар по Сирии , нанесённый США и их союзниками, является очередным примером того, как Вашингтон использует ложь в своих интересах, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми. Об этом сообщает Press TV.

«США показали, что предпринимают подобные действия время от времени в различных странах, основываясь на лжи и надуманных предлогах в соответствии со своей экспансионистской политикой, чтобы достичь своих целей», — заявил Касеми.

Он добавил, что все аномальные ситуации, наблюдающиеся в регионе и мире, происходят из-за ошибок Соединённых Штатов, совершённых в последние десятилетия.

14 апреля ВС США, Британии и Франции нанесли удар по Сирии.