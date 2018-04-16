МИД Китая осудил ракетный удар по Сирии

«Как и всегда, мы выступаем против применения силы в международных отношениях и призываем уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других государств. Любая односторонняя военная операция в обход Совета безопасности ООН противоречит целям и принципам Устава ООН , а также нарушает принципы международного права и базовых норм, регулирующих международные отношения, и еще сильнее усложнит решение сирийского вопроса», — сказала Чуньин.

Она также добавила, что Китай призывает все участвующие стороны вернутся в рамки международного права и решить проблему посредством диалога и переговоров.