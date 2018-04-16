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МИД Китая осудил ракетный удар по Сирии
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МИД Китая осудил ракетный удар по Сирии 

Rambler News Service 20 часов назад
Фото: Газета.Ru
Ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии является нарушением международного права. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает пресс-служба ведомства.
«Как и всегда, мы выступаем против применения силы в международных отношениях и призываем уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других государств. Любая односторонняя военная операция в обход Совета безопасности ООН противоречит целям и принципам Устава ООН, а также нарушает принципы международного права и базовых норм, регулирующих международные отношения, и еще сильнее усложнит решение сирийского вопроса», — сказала Чуньин.
Она также добавила, что Китай призывает все участвующие стороны вернутся в рамки международного права и решить проблему посредством диалога и переговоров.
Ранее, ночью 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии в связи с якобы применением сирийскими властями химического оружия в городе Дума. По данным Минобороны России всего было выпущено 103 ракеты, 71 из которых ПВО Сирии удалось сбить.
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