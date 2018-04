Три твита, которые взбудоражили мир

Три твита Трампа . В первом своем микроблоге Дональд Трамп посоветовал России ждать прилета в Сирию «отличных новых и умных ракет». В следующем твите он сообщил, что отношения США с Россией сейчас хуже, чем даже в годы холодной войны, и задался вопросом: «Прекратим ли гонку вооружений?» Затем президент США написал третий твит, в котором отметил, что: «Во многом враждебность в отношениях с Россией вызвана фейковым и коррумпированным „российским расследованием“.

Спецпрокурора Мюллера, возглавляющего расследование, Трамп назвал „самым противоречивым из всех“ участников этого процесса. „Но никакого сговора с Россией нет, вот они и сходят с ума!“ — заключил американский лидер. Как твиты Трампа комментировали западные СМИ?

»Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и умные!» Этот твит Трампа войдет в историю. Обращаясь к России, американский президент фактически признал, что Сирия может стать полем битвы, пишет The Washington Post

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and «smart!» You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Возможно, взорвавший мир твит стал эмоциональной и неосторожной реакцией Трампа на столь же неосторожные слова российского посла в Ливане Александра Засыпкина . Просматривая новости, Трамп мог подумать «Я покажу им!» На время между первым и вторым твитом мир замер в ожидании. Между «Готовься, Россия, потому что они прилетят» и «Остановим гонку вооружений?» прошло около получаса. Дальше американский президент продолжил вполне миролюбиво.

Самый главный для нас твит — о том, что в плохих отношениях двух стран виноваты фейковые расследования спецпрокурора Мюллера. На то, что все заявления Трампа сделал на фоне того, как расследование Мюллера стало подбираться к ближайшему кругу президента, обращают внимание и западные СМИ, как например Bloomberg , но лишь в последних абзацах обзоров. Интересно, что американский CNN демонстрировал телезрителям только первый твит и предсказуемо посвятил президенту колонку «Три вещи, которые Трамп сделал неправильно в своих твитах». Там было перечислено, что Twitter — не место для объявления военного удара; что Трамп раньше сам критиковал Обаму и Клинтон за то, что они «предупреждают врага о том, что планируют сделать», и главное, что никто не знает, насколько серьезно это все принимать.