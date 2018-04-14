США, Франция и Великобритания начали военную операцию против Сирии

«Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада . В настоящее время осуществляется совместная операция с Вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства», — отметил он.

По данным Минобороны России, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции с 03:42 мск до 05:10 мск. «Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила», — сообщили в российском ведомстве.

Так называемую химическую атаку в Сирии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Дамаск , Трамп назвал «бойней, ставшей значительным обострением в деле применения химического оружия этим ужасным режимом [сирийского президента Башара Асада]». «Соединенные Штаты будут партнером и другом, но судьба региона лежит в руках его народа», — сказал глава государства.

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США рассчитывают на улучшение отношений с Россией и даже Ираном , но этого может не произойти, добавил Дональд Трамп.

«Россия должна решить, продолжит ли она идти по этому темному пути или она присоединится к цивилизованным странам, как сила, выступающая за стабильность и мир», — заявил американский лидер. «Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией, и может быть даже с Ираном. Но может быть и нет», — сказал он. При этом он добавил, что «Соединенные Штаты могут многое предложить».

Президент США подчеркнул, что Вашингтон не намерен сохранять бесконечно долгое присутствие американских сил в Сирии, США рассчитывают, что большую роль в регионе будут играть их союзники. Трамп заявил, что цель военной операции, — сдерживание производства и применения химического оружия в будущем. «Цель предпринимаемых нами… действий — создать мощное сдерживание производства, распространения и применения химических вооружений. Формирование этого сдерживания отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», — сказал Трамп.

В среду президент США сообщил в Twitter, что РФ следует быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят — хорошие, новые и „умные“, — написал он.

Позже Трамп назвал отношения России и США худшими в истории и предложил остановить гонку вооружений. Он также отметил, что „России нужна помощь в экономике, которую было бы легко оказать“.

В четверг президент США написал в своем микроблоге в Twitter, что „никогда не говорил, когда случится атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро“.