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Трампу предлагают не ограничиваться одной целью в Сирии
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Трампу предлагают не ограничиваться одной целью в Сирии 

BFM.RU 23 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
Президенту США Дональду Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов применения силы против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. Опции включают нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня, сообщила во вторник в своей электронной версии газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Основные положения публикации излагает ТАСС.
По данным источников газеты, Трамп со своими советниками во вторник рассмотрел планы нанесения более ожесточенного удара по Сирии, чем год назад по военному аэродрому в провинции Хомс. В Белом доме считают, что идентичная силовая акция на этот раз не возымеет должного действия на Дамаск. Поэтому проработка вариантов действий США предусматривает сценарий более развернутой и длительной операции, поясняет издание.
В начале апреля 2017 года по приказу президента США по военному аэродрому в провинции Хомс было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля того же года химического оружия в провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.
Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправится в среду из Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока, сообщили представители ВМС США. По их словам, авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии.
Развертывание этой ударной группы происходит на фоне обострения ситуации в Сирии, вызванной утверждениями о применении в минувшую субботу химоружия в городе Дума. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет в течение 24-48 часов решение, применить ли в этой связи военную силу против властей Сирии.
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