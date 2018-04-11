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США, Франция и Британия обсуждали удар по Сирии, узнали СМИ
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США, Франция и Британия обсуждали удар по Сирии, узнали СМИ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США, Франция и Великобритания проводили расширенные консультации по вопросу нанесения удара по Сирии к концу текущей недели, однако ни один из лидеров трех стран так и не принял твердого решения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По словам одного из собеседников агентства, США, Франция и Великобритания обсуждали военные операции, которые были бы более масштабными, чем авиаудар в апреле прошлого года, когда США нанесли массированный ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат», заявив, что именно там базировались самолеты с химоружием, хотя доказательств этого представлено не было.
Как уточняет агентство, все три страны «обсуждают различные сценарии действий». В частности, как уточнили высокопоставленные чиновники, речь идет о том, чтобы «не дать возможность Асаду осуществить новые атаки, ударив по военным объектам, которые позволяют осуществлять такие атаки».
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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