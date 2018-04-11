Пушков: США не нужны расследования, чтобы нанести удар по Сирии

«США не нужны расследования. Им нужно нанести удар, пока есть повод, пусть ложный. Все расследования от Ирака до Ливии были не в пользу США», — говорится в сообщении российского сенатора в Twitter.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о действиях против Сирии до среды.

Опять нахимичили. США нашли повод для войны против Асада

По данным российского Генштаба, американские корабли в Средиземном море начали готовиться к военной операции. Поводом для удара по Сирии может стать новая возможная химическая атака. О том, что в районе Восточной Гуты произошла новая газовая атака, в воскресенье вечером заявили представители оппозиции и нескольких гуманитарных организаций, известных своей непримиримостью по отношению к Башару Асаду. Далее.