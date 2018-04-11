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Пушков: США не нужны расследования, чтобы нанести удар по Сирии
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Пушков: США не нужны расследования, чтобы нанести удар по Сирии 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что США не нужны расследования, чтобы нанести удар по Сирии.
«США не нужны расследования. Им нужно нанести удар, пока есть повод, пусть ложный. Все расследования от Ирака до Ливии были не в пользу США», — говорится в сообщении российского сенатора в Twitter.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о действиях против Сирии до среды.
Опять нахимичили. США нашли повод для войны против Асада?
По данным российского Генштаба, американские корабли в Средиземном море начали готовиться к военной операции. Поводом для удара по Сирии может стать новая возможная химическая атака. О том, что в районе Восточной Гуты произошла новая газовая атака, в воскресенье вечером заявили представители оппозиции и нескольких гуманитарных организаций, известных своей непримиримостью по отношению к Башару Асаду. Далее.
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