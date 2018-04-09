Белый дом: помощник Трампа по нацбезопасности Болтон будет следовать повестке президента

Ее попросили прокомментировать якобы произнесенные Болтоном в 2013 году в эфире телеканала Fox News слова о том, что он бы проголосовал против применения Соединенными Штатами военный силы в Сирии , если бы был членом Конгресса. По его мнению, Вашингтону не следует занимать чью-либо сторону.

"Точка зрения, которая имеет первостепенное значение, — это, как вы знаете, точка зрения президента. Как сказал сам посол Болтон, он пришел сюда, чтобы работать в качестве советника. Но в конечном итоге решения принимаются президентом и комментарии, сделанные им (Болтоном) ранее — это его личное мнение", — указала Сандерс. Она также отметила, что Болтон будет «следовать повестке президента».