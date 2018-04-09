Белый дом: помощник Трампа по нацбезопасности Болтон будет следовать повестке президента 

ВАШИНГТОН, 9 апреля. /ТАСС/. Новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, приступивший к своим обязанностям, будет следовать повестке Дональда Трампа, который принимает окончательное решение по всем вопросам. В этом в понедельник на регулярном брифинге журналистов заверила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Ее попросили прокомментировать якобы произнесенные Болтоном в 2013 году в эфире телеканала Fox News слова о том, что он бы проголосовал против применения Соединенными Штатами военный силы в Сирии, если бы был членом Конгресса. По его мнению, Вашингтону не следует занимать чью-либо сторону.
"Точка зрения, которая имеет первостепенное значение, — это, как вы знаете, точка зрения президента. Как сказал сам посол Болтон, он пришел сюда, чтобы работать в качестве советника. Но в конечном итоге решения принимаются президентом и комментарии, сделанные им (Болтоном) ранее — это его личное мнение", — указала Сандерс. Она также отметила, что Болтон будет «следовать повестке президента».
7 апреля Болтон принял дела у своего предшественника, генерал-лейтенанта Герберта Макмастера, об отставке которого Трамп в своем Twitter сообщил 22 марта. Болтон, юрист по образованию, с 2001 по 2005 год занимал должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, в 2005-2006 годах был постпредом США при ООН. Комментируя решение Трампа, бывший президент США Джимми Картер назвал его «одной из самых больших ошибок», совершенных нынешним главой администрации. По словам Картера, Болтон «выступает за войну против Северной Кореи и за нападение на Иран», а также является «одним из ключевых деятелей, повлиявших на решение вторгнуться» в 2003 году в Ирак.