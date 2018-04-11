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Захарова прокомментировала слова Трампа о ракетах
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Захарова прокомментировала слова Трампа о ракетах 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в фейсбуке слова президента США Дональда Трампа, который призвал Россию готовиться к ракетным ударам в Сирии «умными» ракетами.
По мнению Захаровой, умные ракеты должны лететь в сторону террористов.
"Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории. Да, кстати. А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?", — написала она.
Ранее Трамп опубликовал в твиттере запись: «Приготовься, Россия, потому что они (ракеты. — »Газета.Ru") придут: славные, новые и «умные»!"
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