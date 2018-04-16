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СМИ сообщили об уничтожении 40 боевиков «Талибана*»
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СМИ сообщили об уничтожении почти 40 боевиков «Талибана*» в Афганистане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВВС Афганистана и США нанесли авиаудары по боевикам радикального движения "Талибан*" в районе афганского города Фарах на западе страны, погибли не менее 37 талибов, еще семь получили ранения, передает агентство Khaama Press со ссылкой на вооруженные силы Афганистана.
Сообщается, что совместные афганские и американские силы нанесли авиаудары около 3.00 утра (1.30 мск) в ответ на нападение талибов.
По данным агентства, десятки боевиков движения "Талибан*" предприняли скоординированное нападение на посты афганских сотрудников сил безопасности в окрестностях города Фарах в ночь на понедельник. При нападении погиб один афганский полицейский, двое были ранены.
Среди убитых талибов были несколько ключевых командиров, в том числе стоявший во главе группы из 40 боевиков мулла Ибрагим Садар (Mullah Ibrahim Sadar), возглавлявший 30 талибов Хафиз Ниаз Мохаммад (Hafiz Niaz Mohammad) и другие, сообщает агентство.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан*", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства*".
*Террористическая организация, запрещена в РФ
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