СМИ сообщили об уничтожении 40 боевиков «Талибана*»

СМИ сообщили об уничтожении почти 40 боевиков «Талибана*» в Афганистане

Сообщается, что совместные афганские и американские силы нанесли авиаудары около 3.00 утра (1.30 мск) в ответ на нападение талибов.

По данным агентства, десятки боевиков движения "Талибан*" предприняли скоординированное нападение на посты афганских сотрудников сил безопасности в окрестностях города Фарах в ночь на понедельник. При нападении погиб один афганский полицейский, двое были ранены.

Среди убитых талибов были несколько ключевых командиров, в том числе стоявший во главе группы из 40 боевиков мулла Ибрагим Садар (Mullah Ibrahim Sadar), возглавлявший 30 талибов Хафиз Ниаз Мохаммад (Hafiz Niaz Mohammad) и другие, сообщает агентство.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан*", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства*".