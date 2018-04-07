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Антироссийская политика США вызвала у Макмастера чувство гордости
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Антироссийская политика США вызвала у Макмастера чувство гордости 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Опубликовано прощальное заявление Герберта Макмастера, который покидает пост советника президента США по нацбезопасности.
Макмастер заявил, что гордится «достижениями» в области «защиты американских интересов и процветания США» и «важной ролью», которую Совет нацбезопасности сыграл «в восстановлении стратегического влияния Америки», передает РИА «Новости».
Совет помог главе американского государства Дональду Трампу «сформулировать стратегические цели» по «сохранению мира через силу», заявил Макмастер.
В частности, речь идет о «максимальном давлении на Пхеньян», «реалистичном подходе к Китаю» при противодействии «экономической агрессии КНР в тихоокеанском регионе».
Макмастер заявил, что США и их союзники «заставили Россию заплатить за ее дестабилизирующие действия». При этом сохранена возможность «для будущего сотрудничества», утверждает он.
Макмастер отметил, что по требованию Трампа страны ЕС стали больше тратить на безопасность в рамках НАТО.
«Мы твердо выступаем против почти 40-летней войны Ирана против Америки, а также поддержки им террористических групп… Соединенные Штаты победили «халифат» ИГ», — заявил он.
В заявлении Макмастера говорится, что он будет гордиться этой работой.
Напомним, Макмастер в своем последнем публичном выступлении на должности советника по национальной безопасности атаковал Россию, заявив, что США предприняли недостаточно мер против Москвы.
Президент США Дональд Трамп в марте объявил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, назначив вместо него бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Макмастер уступит свой пост 9 апреля.
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