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В Рособоронэкспорте отреагировали на внесение в санкционный список США
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В Рособоронэкспорте отреагировали на внесение в санкционный список США 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСОБОРОНЭКСПОРТ О НОВЫХ САНКЦИЯХ США: КОМПАНИЯ УЖЕ ДАВНО РАБОТАЕТ ПОД АМЕРИКАНСКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ — ПРЕСС-СЛУЖБА
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