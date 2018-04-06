Ляшко призвал освободить Абхазию и Приднестровье после «освобождения» Донбасса 

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко выступил в Верховной Раде с заявлением, в котором заявил, что Украина не должна останавливаться на «освобождении» Донбасса.
Политик отметил, что в вооруженном конфликте с народными республиками Украина «защищает от российской агрессии» не только себя, но и всю Европу, потому рассчитывает на широкую поддержку Запада, а после возвращения Донбасса под контроль Киев должен также «освободить» Абхазию, южную Осетию и Приднестровье, пишут Argumenti.ru.
Ранее Юрий Грымчак — заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины — заявил о том, что противостояние между Москвой и Киевом продолжается уже 300 лет.
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