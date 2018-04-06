Ещё
Ляшко призвал освободить Абхазию и Приднестровье после «освобождения» Донбасса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая

Ляшко призвал освободить Абхазию и Приднестровье после «освобождения» Донбасса 

Свободная пресса 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко выступил в Верховной Раде с заявлением, в котором заявил, что Украина не должна останавливаться на «освобождении» Донбасса.
Политик отметил, что в вооруженном конфликте с народными республиками Украина «защищает от российской агрессии» не только себя, но и всю Европу, потому рассчитывает на широкую поддержку Запада, а после возвращения Донбасса под контроль Киев должен также «освободить» Абхазию, южную Осетию и Приднестровье, пишут Argumenti.ru.
Ранее Юрий Грымчак — заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины — заявил о том, что противостояние между Москвой и Киевом продолжается уже 300 лет.
Новости Донбасса: Ополченцы сбили украинский беспилотник
Новости Украины: На Украине переименовали ВДВ из-за конфликта с Россией
Свободная пресса: последние новости
Жена Ярошенко о решении США: наша страна расплачивается людьми Трамп рассмешил американцев провальными попытками поцеловать Хоуп Хикс Украинские силовики задержали депутата городского совета Евпатории
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара182
США отказались дружить с РФ280
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова39
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая27
Генерал назвал итог возможной войны России и США545
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение