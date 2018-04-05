Американский сенатор рассказал, от чего зависит помощь Вашингтона Киеву

"Важно продолжать добиваться прогресса (в осуществлении реформ — ред.)… Важно в нескольких аспектах. Один из них касается военной помощи США. Как вы знаете, теперь администрация ( Дональда — ред.) Трампа утвердила обеспечение летальным оборонительным вооружением, и мы увеличили объем средств в бюджетных ассигнованиях, проголосовав меньше месяца тому назад. Значительная часть этого зависит от продолжения прогресса в реформах", — цитирует Портмана агентство УНИАН

По его словам, поддержка Украины со стороны МВФ также зависит от прогресса во внедрении реформ. Портман считает, что Украине необходимо достичь прогресса в создании Антикоррупционного суда, однако он виден в реформировании вооруженных сил.

Палата представителей конгресса США в марте приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным посольства Украины в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины. В частности, общий объем помощи Украине предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов — на военно-техническую помощь. Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет.