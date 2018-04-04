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США выделят Прибалтике деньги на борьбу с «российской дезинформацией»
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США выделят Прибалтике деньги на борьбу с «российской дезинформацией» 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Часть средств, которые США выделят Эстонии, Латвии и Литве, пойдет на «противодействие дезинформации со стороны России», заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
Власти США окажут Эстонии, Латвии и Литве военную помощь в общей сложности на 170 миллионов долларов, говорится в заявлении Белого дома, распространенном в минувший вторник.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме глав Эстонии, Литвы и Латвии. Стороны обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.
Как сообщил представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга для иностранных журналистов, три миллиона долларов из выделенных американцами средств пойдут «на поддержку независимых СМИ и противодействие дезинформации со стороны России».
По его словам, президент Трамп провел «очень успешный саммит с лидерами трех стран» Балтии. Он отметил, что США в ходе саммита подтвердили, что привержены укреплению безопасности региона.
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