США выделят Прибалтике деньги на борьбу с «российской дезинформацией»

Власти США окажут Эстонии, Латвии и Литве военную помощь в общей сложности на 170 миллионов долларов, говорится в заявлении Белого дома, распространенном в минувший вторник.

Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме глав Эстонии, Литвы и Латвии. Стороны обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.

Как сообщил представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга для иностранных журналистов, три миллиона долларов из выделенных американцами средств пойдут «на поддержку независимых СМИ и противодействие дезинформации со стороны России».

По его словам, президент Трамп провел «очень успешный саммит с лидерами трех стран» Балтии. Он отметил, что США в ходе саммита подтвердили, что привержены укреплению безопасности региона.