Ещё
Россия, Иран и Турция продолжат работать для ликвидации терроризма в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия, Иран и Турция продолжат работать для ликвидации терроризма в Сирии 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Иран, Турция и РФ настроены продолжить сотрудничество для полной ликвидации "Исламского государства"* (запрещено в РФ) и других террористических группировок в Сирии, говорится в заявлении президентов трех стран.
" (Президенты) подтвердили свою решимость продолжить сотрудничество для окончательной ликвидации ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в РФ — ред.) и других индивидов и группировок, связанных с "Аль-Каидой"* (запрещена в РФ — ред.) или ИГ*", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте иранского президента.
* Террористические группировки запрещены в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Трамп заявил, что привлечет военных к охране границы с Мексикой США выделят Прибалтике деньги на борьбу с "российской дезинформацией" Ушаков надеется, что Москва и Вашингтон смогут начать диалог
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
У России нашелся неожиданный защитник47
Украина избавится от дружбы с Россией115
Россия созвала Совбез ООН438
Трамп потребовал платы за Сирию123
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение