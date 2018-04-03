Выстоит ли политика Трампа в отношении России?

Неожиданное приглашение Дональда Трампа российскому руководителю Владимиру Путину посетить Белый дом может подорвать жесткую политику его администрации в отношении России , или по крайней мере, ее поддержку одной из самых близких союзниц Америки.

4 марта в Солсбери нервно-паралитическим газом был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль , ставший британским агентом, а также его дочь. Британское правительство и другие страны считают, что это дело рук России. 20 марта Трамп позвонил Путину и поздравил его с победой на выборах, которые многие раскритиковали, заявив, что они не были свободными и честными. Прошло менее недели, и Соединенные Штаты вместе с некоторыми европейскими странами выдворили российских дипломатов в ответ на это отравление.

Но оказалось, что во время поздравительного звонка Трамп преподнес Путину еще одни подарок: приглашение посетить Белый дом. В понедельник кремлевский помощник Юрий Ушаков сказал, что во время телефонного разговора Трамп озвучил идею о приглашении Путина, сделав это в момент, когда союзники США в высшей степени возмущены покушением на убийство на британской земле. Затем Белый дом подтвердил это (неофициальное) приглашение.

В связи с этим возникает вопрос: зачем Трампу приглашать Путина в Белый дом именно сейчас? И не поставит ли это приглашение под угрозу те меры, которые США приняли недавно против Кремля?

«Приглашение Трампа можно охарактеризовать только одним словом: странное, — сказал корреспонденту «Форин Полиси» Андерс Ослунд (Anders Åslund) из Атлантического совета (Atlantic Council). — Поздравляя Путина с так называемым избранием, он не выражает протест и даже ни словом не упоминает отравление в Солсбери. И он приглашает Путина приехать в США. Понятно, что Трамп проводит свою персональную политику».

Другие эксперты отмечают те агрессивные действия, которые администрация Трампа предприняла против России, начиная с выдворения дипломатов и закрытия консульств, и кончая новой серией санкций.

«В то время как большинство людей, включая некоторых россиян, сосредоточились на атмосфере двусторонних отношений, мы должны обращать внимание на то, что делает Трамп и его администрация в целом, — отмечает эксперт по внешней политике Республиканской партии Дэниэл Вайдич (Daniel Vajdich), также работающий в Атлантическом совете. — Поступки говорят намного громче слов, и здесь мы должны смотреть на действия администрации Трампа».

Когда градус дипломатической напряженности начинает зашкаливать, встречи мировых лидеров — это не так уж и плохо, поскольку им есть о чем поговорить, а Путин не был в Белом доме с 2005 года. Но как и неожиданное решение Трампа встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном , саммит с Путиным требует тщательной дипломатической проработки, если стороны хотят добиться успеха.

«Хорошо, когда президенты говорят друг с другом, но время для встречи выбрано весьма странное с учетом ужесточения политики американской администрации в отношении России», — сказал политолог из Колумбийского университета Тимоти Фрай (Timothy Frye), который специализируется на России. Он также отметил, что из-за такого выбора времени для встречи попытки изолировать Путина кажутся слабыми.

«Конечно, в повестке российско-американских отношений очень много срочных и неотложных вопросов, начиная с рисков ядерной войны и кончая региональными конфликтами. Но в таких обстоятельств надо провести гораздо больше подготовительной работы, чтобы встреча в верхах оказалась продуктивной», — написал в письме в редакцию «Форин Полиси» директор Института Кеннана при Центре имени Вудро Вильсона (Wilson Center) Мэтью Рожански (Matthew Rojansky).

Для начала Россия не очень-то старается выполнять и реализовывать Минские соглашения, нацеленные на прекращение боевых действий на востоке Украины , а без этого Соединенные Штаты не станут рассматривать вопрос об отмене санкций.

Кроме того, это приглашение может создать угрозу для трансатлантического единства, возникшего после отравлений в Британии. Поскольку оно направлено единолично, это говорит о наличии определенных неясностей между союзниками.

«Исключительно важно согласовать российско-американскую встречу с нашими европейскими союзниками, чтобы и дальше крепить существующее между ними единство», — пишет Рожански.

Это приглашение является очередным примером того, что между президентом и администрацией нет согласия в вопросах, касающихся России.

В феврале Трамп упрекнул в Твиттере тогдашнего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера (H. R. McMaster), который осудил Россию за вмешательство в выборы, сделав это накануне международной конференции в Мюнхене.

Администрация Трампа решила направить летальное оружие Украине, против чего решительно выступала администрация Обамы . Однако сам Трамп написал в Твиттере, что если поддерживать хорошие отношения с Путиным, это убедит Россию помочь в урегулировании кризиса на Украине, на которую она напала в 2014 году, также аннексировав Крым

Есть также вопрос о том, что может произойти, если эта встреча действительно состоится. Когда российский министр иностранных дел Сергей Лавров в мае 2017 года встречался с Трампом в Белом доме, тот якобы поделился с ним израильскими разведывательными сведениями. Ослунд отмечает, что Трамп обрадовался идее встретиться с Путиным.

«У нас две политики в отношении России. Первую политику проводит сам президент Трамп; а еще есть политика, проводимая правительством. Вот так все ужасно», — сказал Ослунд.

Эмили Тамкин освещает в «Форин Полиси» вопросы дипломатии и внешней политики.

Робби Греймер работает там репортером, пишущим на темы дипломатии и национальной безопасности.