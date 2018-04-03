Трамп назначит Музинича замминистра финансов США

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Музинич — советник Мнучина по вопросам налоговой реформы и других внутренних и международных инициатив, уточнил Белый дом.

До прихода в Минфин США он был президентом международной инвестиционной компании Muzinich & Co и преподавал в Columbia Business School, говорится в заявлении. Ранее Музинич был банкиром Morgan Stanley

Во время президентской кампании 2016 года Музинич был директором по политике у бывшего губернатора Флориды Джеба Буша , одного из более чем десяти кандидатов-республиканцев, которых опередил Трамп.

"Я рад решению президента назначить Джастина [Музинича] заместителем министра финансов, — цитирует Bloomberg заявление Стивена Мнучина. — Джастин зарекомендовал себя как лидер и сыграл ключевую роль в принятии закона о сокращении налогов и создании рабочих мест".

В последние недели Трамп совершал перестановки в своей экономической команде.

В середине марта экономический обозреватель CNBC Ларри Кудлоу принял предложение Трампа стать новым директором Национального экономического совета, сменив на этом посту Гэри Кона.

Как сообщали «Вести. Экономика», Кон — сторонник свободной торговли, выступавший против введения пошлин, — покинул свой пост, после того как президент США объявил о решении ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и в размере 10% на импорт алюминия.