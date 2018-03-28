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Экс-президент Южной Осетии Тибилов намерен участвовать в выборах 2019 года
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Экс-президент Южной Осетии Тибилов намерен участвовать в выборах 2019 года 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экс-президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил, что намерен участвовать в парламентских выборах в республике в 2019 году.
Выборы президента республики прошли 9 апреля 2017 года. Занимавший пост спикера парламента Анатолий Бибилов набрал 54,8% голосов избирателей, опередив действующего тогда главу Южной Осетии Леонида Тибилова и сотрудника КГБ Алана Гаглоева. Предыдущие парламентские выборы прошли в республике в 2014 году. Следующее голосование на выборах в законодательный орган состоится в 2019 году.
"Что касается подготовки к парламентским выборам. Для себя я определил, что нужно будет принять участие в таком значимом событии. Тем более эти выборы пройдут уже по новой системе — мажоритарно-пропорциональной, когда в них могут участвовать не только партии, но и отдельные граждане", — заявил Тибилов в интервью агентству Sputnik Южная Осетия.
Как отметил экс-президент, он не принял окончательного решения, будет ли баллотироваться в составе какой-либо партии, в частности партии «Ныхас», входящей в парламентское меньшинство и образованной Тибиловым в период его президентства с 2012 по 2017 годы.
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