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Над Крымским мостом нависла угроза
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На Украине готовят план по блокированию Крымского моста 

РИА Новости 1 час назад
"Меджлис"* намерен "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту, заявил один из лидеров организации, инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов.
В частности, он предложил "фиксировать" весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против лиц, попадающих таким образом на территорию Крыма. Он отметил, что к ним должны применяться те же ограничительные меры, что и к посещающим полуостров артистам.
"Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались ", — заявил Ислямов в интервью "Обозревателю".
На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант случае, если санкции не дадут никакого результата.
"Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам", — пообещал Ислямов.
Он не уточнил, о каких "шагах" идет речь, однако заверил, что для блокирования моста будут применяться "ненасильственные методы борьбы".
В России Ислямов является обвиняемым по делу о диверсии в Крыму 22 ноября 2015 года, когда из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Также он стал фигурантом еще одного уголовного дела — о создании вооруженного батальона на юге Украины у крымских границ.
Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал о планах Ислямова монополизировать транспортный рынок между Крымом и Херсонской областью, взяв под контроль перевозки на полуостров.
"Меджлис крымско-татарского народа"* признан в России экстремистской организацией решением Верховного суда Крыма, лидеры организации — Ленур Ислямов, Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров — покинули полуостров после его воссоединения с Россией.
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