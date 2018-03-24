Над Крымским мостом нависла угроза

На Украине готовят план по блокированию Крымского моста

"Меджлис"* намерен "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту, заявил один из лидеров организации, инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов.

"Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались ", — заявил Ислямов в интервью "Обозревателю". В частности, он предложил "фиксировать" весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против лиц, попадающих таким образом на территорию Крыма . Он отметил, что к ним должны применяться те же ограничительные меры, что и к посещающим полуостров артистам.

"Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам", — пообещал Ислямов. На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант случае, если санкции не дадут никакого результата.

Он не уточнил, о каких "шагах" идет речь, однако заверил, что для блокирования моста будут применяться "ненасильственные методы борьбы".

России Ислямов является обвиняемым по делу о диверсии в Крыму 22 ноября 2015 года, когда из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины . Также он стал фигурантом еще одного уголовного дела — о создании вооруженного батальона на юге Украины у крымских границ.