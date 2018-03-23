Ещё
Минторг США объявит решение по торговле с Южной Кореей на следующей неделе — министр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минторг США объявит решение по торговле с Южной Кореей на следующей неделе — министр 

Прайм 36 минут назад
ВАШИНГТОН, 23 мар /ПРАЙМ/. Глава минторга США Уилбур Росс заявил, что уже на следующей неделе США могут достичь договоренностей в области торговли с правительством Республики Корея.
"Мы относительно близки к подробному разрешению (вопроса) с южнокорейским правительством… по широкому кругу торговых вопросов. Мы ожидаем, что анонс по этому вопросу будет сделан в ближайшее время на следующей неделе", — заявил он в рамках выступления по вопросу подписания президентом Дональдом Трампом бюджета США.
США, обосновав это соображениями национальной безопасности, ввели импортные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, которые могут действовать в течение длительного периода времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие данных сборов до 1 мая.
Прайм: последние новости
КНР требует от США воздержаться от объявленных торговых мер - посольство в США Wintershall в 2017 г профинансировала "Северный поток-2" на 324 млн евро Власти РФ могут переложить налоговую нагрузку с бизнеса на граждан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд определил судьбу Савченко227
Россияне устроили набег на «Магнит»176
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ618
Названа замена Табакова в МХТ4
Набиуллина взялась за пенсии187
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение